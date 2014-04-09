"سيتي جروب" يدفع 1.2 مليار دولار لتسوية نزاع عقاري

المصدر: نيويورك - أ ف ب

أعلن مصرف "سيتي جروب" الأميركي أنه بصدد دفع 1,2 مليار دولار إلى 18 جهة استثمارية لتسوية نزاع عقاري ناجم عن الأزمة المالية.

وقال المصرف في بيان، إن هذا الاتفاق سيترتب عليه تحمله في الربع الأول من العام كلفة تبلغ حوالي 100 مليون دولار. وأضاف أن هذه التسوية "تحل مشكلة كبيرة موروثة من زمن الأزمة المالية ونحن سعداء بوضعها خلفنا".

وأوضح البيان أن الجهات الاستثمارية الـ 18 اتهمت المصرف بأنه خدعها حين باعها بين عامي 2005 و2008 رهوناً عقارية فاسدة، وقد طالبته بتعويضها عن الخسائر التي لحقت بها من جراء ذلك.

ويعود منشأ هذه القضية إلى الأزمة المالية التي وقعت بين عامي 2007 و2008، التي نجمت خصوصاً عن قروض الرهون العقارية العالية المخاطر التي خسرت كل قيمتها عند انهيار القطاع العقاري.

وتولى الدفاع عن حقوق الجهات الاستثمارية الـ 18 التي أبرمت هذه التسوية مع "سيتي جروب" مكتب محاماة "غيبس اند برانز ال ال بي"، وهو المكتب نفسه الذي انتزع اتفاقاً مالياً آخر من "بنك أوف أميركا" مطلع العام بقيمة تاريخية بلغت 8,5 مليارا دولار.

