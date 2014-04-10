629 مليون درهم أرباح صافية لـ"نخيل" بالربع الأول

حققت نخيل العقارية في دبي أرباحاً صافية بلغت 629 مليون درهم خلال الربع الأول من 2014، مسجلة نمواً بلغ 28%.

وقالت الشركة في بيانها إن نتائج الربع الأول جاءت بناء على الأداء المالي القوي في 2013 بعدما وصلت أرباحها عن العام إلى 2.57 مليار درهم بزيادة 27% عن 2012.

وأوفت نخيل في فبراير العام الجاري بالتزامات بنكية بقيمة 2.35 مليار درهم قبل 28 شهراً من موعد استحقاقه، الذي يصادف سبتمبر 2015، في دليل آخر على التحسن المستمر في أداء الشركة المالي.

وقال رئيس مجلس إدارة نخيل العقارية علي راشد لوتاه إن الأداء المالي القوي للشركة دليل ناصع على التزام الشركة بتحقيق أهدافها التجارية قبل الأوان، وبرهان آخر على استمرارها في التحرك قدماً وكسب ثقة المستثمرين. مضيفاً أن نتائج الربع الأول من 2014 جاءت تعويلاً على الأداء المالي القوي في 2013، ومؤشراً واضحاً على ما ينتظر الشركة من نتائج أعلى بقية العام لجهة النجاح المالي.

وكانت نخيل سلمت أكثر من 400 وحدة في الربع الأول من العام، وخاصة في نخلة الجميرا والفرجان والمدينة العالمية وقرية الجميرا، مما يعكس التزامها نحو عملائها وتمكينها من الوفاء بأهدافها المخططة قبل مواعيدها.