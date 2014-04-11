لجنة مصرية لحل مشكلات استثمارات سعودية عقارية

أكد وزير الإسكان المصري الدكتور مصطفى مدبولي تشكيل لجنة عليا لحل مشكلات المستثمرين السعوديين في المجال العقاري؛ وذلك بحسب ما ذكرته جريدة "المدينة" السعودية.

وشدد الوزير على أن الحكومة تعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين العرب خاصة القادمين من المملكة. ورحب مدبولي على هامش افتتاح أعمال القمة العقارية بالقاهرة بمعرض "سيتي سكيب" أول من أمس باستقبال المستثمرين السعوديين ممن لديهم مشكلات في المجال العقاري للعمل على حلها من أجل دفع وتيرة الاستثمارات العقارية للأمام.

وأوضح أن هناك مجالات كثيرة في الاستثمار العقاري تنتظر مستثمري المملكة، خاصة في قطاع الفنادق والبنية التحتية، وفي هذا الشأن تم إنشاء لجنة عليا من وزارة الإسكان تعمل على حل مشكلات المستثمرين السعوديين أولا بأول.

وعلى الصعيد الداخلي، قال إن الحكومة تسعي لحل مشكلة الاسكان وتعزيز آليات التمويل العقاري مع البنك المركزي.

وحول إمكانية استفادة المصريين بالخارج من التمويل العقاري أكد أنه يمكنهم استخراج شهادة من القنصلية المصرية ليحصلوا على دعم من قيمة الوحدة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس من مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي هو تشغيل عجلة الاقتصاد التي أصابتها حالة من الركود، بسبب تردي الأوضاع السياسية في البلاد خلال الفترة الماضية.

يذكر أن في مصر أكثر من 3 آلاف مستثمر سعودي، كما يمتلك السعوديون عقارات في العاصمة القاهرة والمحافظات تقدر قيمتها بأكثر من 4 مليارات جنيه.