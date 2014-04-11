3.4 مليار درهم مبيعات ورهونات عقارات دبي بأسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع مبيعات تقدر بـ3.4 مليار درهم.

وبلغت قيمة المبايعات 2.3 مليار درهم منها مبايعات أراض بقيمة 1.3 مليار درهم ومبايعات شقق وفلل بمليار درهم، في ما بلغت الرهونات 1.1 مليار درهم منها رهونات أراض بقيمة 770.1 مليون درهم ورهونات فلل وشقق بقيمة 322.1 مليون.

وتم خلال الأسبوع تسجيل 1489 مبايعة منها 845 مبايعة للأراضي، فيما بلغت مبايعات الشقق والفلل 644 مبايعة بقيمة مليار درهم منها618 مبايعة للشقق بقيمة 931 مليون درهم و26 مبايعة للفلل بقيمة 98.5 مليون درهم، كان أهمها مبايعة بقيمة 200 مليون درهم في منطقة الثنية الأولى ومبايعة أخرى بقيمة 110.6 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 47 مبايعة بقيمة146.7 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 121.9 مليون درهم.

وتم تسجيل 266 رهنا، منها 75 رهنا للأراضي بقيمة770.1 مليون درهم و191 رهنا للشقق والفلل بقيمة 322.1 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 225 مليون درهم وأخرى في منطقة هور العنز شرق بقيمة 118.5 مليون درهم.

تصدرت البرشاء جنوب الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 31 مليون درهم. وتم أمس تسجيل 63 رهناً منها 28 رهناً للأراضي بقيمة 262 مليون درهم و35 رهناً للشقق والفلل بقيمة 103 ملايين درهم كان أهمها بمنطقة هور العنز شرق بقيمة 118 مليون درهم وأخرى في منطقة القصيص الأولى بقيمة 65 مليون درهم.