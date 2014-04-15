450 مليون درهم حجم تداولات عقارات دبي في يوم

حققت التداولات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي يوم أمس الاثنين، 450 مليون درهم، حيث بلغت قيمة المبايعات 369 مليون درهم منها مبايعات أراضي بـ184 مليون درهم ومبايعات شقق و فلل بـ185 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 81 مليون درهم منها رهون أراض بقيمة 39 مليون درهم ورهون فلل وشقق بقيمة 42 مليون درهم، وفقا لصحيفة "الاتحاد".
وشهدت الدائرة تسجيل 231 مبايعة منها 130 مبايعة للأراضي، كما بلغت مبايعات الشقق والفلل 101 مبايعة بقيمة 185 مليون درهم منها 95 مبايعة للشقق بقيمة 159 مليون درهم و6 مبايعات للفلل بقيمة 25 مليون درهم، أهمها مبايعة بقيمة 95 مليون درهم في منطقة ند حصة ومبايعة أخرى بقيمة 17 مليون درهم في منطقة الثنية الثالثة.
كما تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم.
وتم تسجيل 40 رهناً منها 16 رهناً للأراضي بقيمة 39 مليون درهم و 24 رهناً للشقق والفلل بقيمة 42 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 14 مليون درهم وآخر في منطقة مرسى دبي بقيمة 11 مليون درهم.