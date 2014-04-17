بناء المساكن الجديدة بأميركا زاد 2.8% في مارس

ارتفع معدل بناء المساكن الجديدة في أميركا بنسبة أقل من المتوقع في مارس وانخفض عدد تصاريح البناء في مؤشر على ضعف سوق الإسكان الذي قد يستمر رغم تحسن الأحوال الجوية.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن بناء المساكن الجديدة زاد 2.8% إلى معدل سنوي بلغ 946 ألف وحدة بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.

وجرى تعديل بيانات فبراير لتسجل زيادة 1.9% بدلا من انخفاض 0.2% في التقديرات السابقة. وتوقع اقتصاديون زيادة معدل بناء المساكن إلى 973 ألف وحدة الشهر الماضي.

وزاد معدل بناء المساكن الجديدة المخصصة لأسرة واحدة - والتي تمثل أكبر قطاع في السوق - 6% إلى 635 ألف وحدة في الشهر الماضي بينما نزل معدل بناء المساكن المخصصة لأكثر من أسرة وهو قطاع يتسم بالتقلب 3.1% إلى 311 ألف وحدة.

وانخفض عدد تراخيص بناء المساكن 2.4% في مارس ليصل معدلها إلى 990 ألف وحدة. وزادت تراخيص بناء مساكن الأسرة الواحدة 0.5% بينما تراجعت 6.4% بالنسبة للمساكن المخصصة لأكثر من أسرة.