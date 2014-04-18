2.7 مليار درهم مبايعات عقارية في دبي خلال أسبوع

بلغت قيمة حركة البيع والشراء في قطاع العقار في إمارة دبي 2.7 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفقا لدائرة الأراضي والأملاك.

وبينت الأرقام أن قيمة المبايعات بلغت ملياري درهم منها مبايعات أراض بقيمة 1.1 مليار درهم ومبايعات شقق وفلل بـ883.5 مليون درهم.

فيما سجلت الرهونات 705.8 ملايين درهم منها رهونات أراض بقيمة 483.8 مليون درهم ورهونات فلل وشقق بقيمة 222 مليون درهم.

وتم خلال الأسبوع تسجيل 1288 مبايعة منها 732 مبايعة للأراضي، فيما بلغت مبايعات الشقق والفلل 556 مبايعة بقيمة 883.5 مليون درهم منها 540 مبايعة للشقق بقيمة 834.3 مليون درهم و16 مبايعة للفلل بقيمة 49.2 مليون درهم كان أهمها مبايعة بقيمة 102.5 مليون درهم في منطقة النهدة الثانية ومبايعة بقيمة 95 مليون درهم في منطقة ند حصة.

وتصدرت الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 123.4 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 51.8 مليون درهم.

