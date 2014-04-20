ارتفاع صافي أرباح إسمنت الشرقية إلى 157 مليون ريال

ارتفع صافي الربح الذي حققته شركة إسمنت المنطقة الشرقية في الربع الأول من العام 2014 إلى 157 مليون ريال بنسبة 44% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بـ185% مقارنة بالربع السابق.

وأعلنت الشركة في بيان نشرته على موقع السوق المالية "تداول"، اليوم، أن صافي الربح التشغيلي المحقق خلال الفترة بلغ 76 مليون ريال، بانخفاض نسبته 26.21 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبارتفاع نسبته 33.33% مقارنة بالربع السابق، لتبلغ بذلك ربحية السهم خلال الفترة 1.82 ريال مقابل 1.27 ريال.

وأرجعت الشركة أسباب تحقيق هذه النتائج إلى تحقيق الشركة أرباحا من بيع استثمارات .