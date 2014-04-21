657 مليون درهم تداولات العقارات في دبي خلال يوم

حققت التداولات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي يوم أمس أكثر من 657 مليون درهم، حيث بلغت قيمة المبايعات 603 ملايين درهم منها مبايعات أراضٍ بـ465 مليون درهم ومبايعات شقق وفلل بـ138 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 54 مليون درهم، منها رهونات أراضٍ بقيمة 16 مليون درهم ورهونات فلل وشقق بقيمة 38 مليون درهم وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 239 مبايعة منها 144 مبايعة للأراضي.. كما بلغت مبايعات الشقق والفلل 95 مبايعات بقيمة 138 مليون درهم منها 92 مبايعات للشقق بقيمة 128 مليون درهم و3 مبايعات للفلل بقيمة 9 ملايين درهم كان أهمها مبايعة بقيمة 178 مليون درهم في منطقة مرسى دبي ومبايعة أخرى بقيمة 72 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 7 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 21 مبايعات بقيمة 75 مليون درهم، وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 39.6 مليون درهم.

وشهد اليوم تسجيل 33 رهنا منها 8 رهون للأراضي بقيمة 16 مليون درهم و25 رهناً للشقق والفلل بقيمة38 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 11 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 6 ملايين درهم.