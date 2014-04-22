أرباح إعمار الفصلية ترتفع 55% إلى 235 مليون دولار

أعلنت شركة إعمار العقارية بدبي أن أرباحها الصافية في الربع الاول من 2014 ارتفعت بنسبة 55% ووصلت الى 863 مليون درهم (235 مليون دولار) بفضل ارتفاع مبيعات العقارات والأداء القوي لقطاع التجزئة والضيافة.

وقالت الشركة التي بنت برج خليفة الأعلى في العالم، في بيان إن الأرباح نمت عن المستوى السابق في الربع الاول من 2013 التي بلغت وقتها 556 مليون درهم (151 مليون دولار أميركي).

وارتفعت الأرباح الصافية أيضاً بنسبة 14% مقارنة مع أرباح الربع الاخير من عام 2013 والتي بلغت 756 مليون درهم (206 ملايين دولار أميركي).

وبلغت إيرادات الشركة في الربع الاول من العام 2,256 مليار درهم (614 مليون دولار أميركي) بزيادة بنسبة 7% مقارنة بإيرادات الربع الأول من عام 2013.

وبلغت مساهمة قطاعات مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه 1,346 مليار درهم (366 مليون دولار أميركي)، أي ما نسبته 60% من إجمالي الإيرادات في الربع الاول.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد علي العبار في البيان إن "الأداء القوي الذي سجلته الشركة يعود في جانب كبير منه إلى النمو المذهل الذي يشهده اقتصاد دبي التي تعتبر بدورها مركزاً عالمياً للأعمال والترفيه وملاذاً آمناً للاستثمارات".

وكانت الشركة العقارية أعلنت في وقت سابق هذه السنة أنها سجلت ارباحاً صافية في 2013 بلغت 699 مليون دولار بارتفاع بنسبة 21% عن الارباح في 2012، فيما ارتفعت العائدات عموما بنسبة 25% لتصل الى 2,812 مليار دولار.

وأطلقت إعمار عدداً من المشاريع العقارية الجديدة في دبي خلال الأشهر الأخيرة مستفيدة من انتعاش القطاع العقاري الذي أصيب بانتكاسة قوية تزامناً مع الأزمة المالية العالمية، ومستفيدة ايضاً من الجو الإيجابي الذي أوجده اختيار دبي لاستضافة المعرض الدولي إكسبو في2020.

وعادت أسعار العقارات في دبي لتسجيل ارتفاعات بعد أن خسرت اكثر من نصف قيمتها بين 2008 و2012.

وتملك الشركة عدداً من المراكز التجارية لاسيما دبي مول الذي يعد الأكبر في العالم والواقع تحت برج خليفة، كما تملك وتدير 11 فندقاً ومنتجعاً، وهي صاحبة العلامة التجارية الفندقية "العنوان".