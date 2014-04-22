الإسكان السعودية تستعد لطرح كراسة المناقصات العقارية

افتتح وزير الإسكان السعودي شويش الضويحي ملتقى الإسكان في دورته الثالثة بحضور قيادات شركات التطوير العقاري ورؤساء البنوك وشركات التمويل العقاري والمهتمين بمختلف جوانب السوق العقاري السعودي.

وبدأت فعاليات الملتقى بكلمة وزير الإسكان الذي تحدث عن مستجدات مشاريع وبرامج الوزارة والآليات الجديدة التي وضعتها للشراكة مع القطاع الخاص بعد تقييم الوزارة مسارها في السنوات الماضية.

وأشار الضويحي إلى أنه تم إنشاء موقع إلكتروني لاستقبال طلبات المواطنين بكل يسر وسهولة، وأن الوزارة ملتزمة بالجدول الزمني الذي سبق الإعلان عنه، وتقدم بالشكر للجهات العقارية المشاركة ووزارة العدل على تسهيل إجراءات استخراج صكوك الإعالة لأغراض التقديم على الدعم السكني.

وبين أن التعاون قائم بين وزارة الإسكان ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي، لتنفيذ خدمة السداد الإلكتروني، كما أن الوزارة اهتمت بالجانب التنظيمي وتحقيق العديد من الخطوات وتم الانتهاء من العديد من المشاريع، وبيّن أن الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين قائمة، وسيتم طرح كراسة المواصفات للمطورين العقاريين قريباً ليتم من خلالها تحديد التصنيف المناسب لكل مطور وفق معايير محددة.