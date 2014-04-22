قفزة بصفقات العقار السعودي إلى 11.6 مليار ريال

سجل المؤشر العقاري الأسبوعي لدى وزارة العدل السعودية ارتفاعاً بنسبة 66.69%، بقيمة إجمالية للصفقات تجاوزت 11.6 مليار ريال خلال الفترة من الأحد إلى الخميس الماضي.

وكشف التقرير عن ارتفاع في كتابات العدل بمنطقة الرياض بنسبة 83.49% بقيمة للصفقات تجاوزت 2.9 مليار ريال، وبمحافظة جدة بنسبة 4.9% بقيمة 1.8 مليار ريال، والمدينة المنورة بنسبة 140%، بقيمة إجمالية للصفقات بلغت 933 مليون ريال.

كما شهد المؤشر العقاري ارتفاعا في قيمة الصفقات بأبها بنسبة 25.6% بقيمة 51 مليون وبريدة بنسبة 21.8% بقيمة، 400 مليون، وأيضاً الخبر بنسبة 662% بقيمة 2 مليار ريال، والأحساء بنسبة 18% بقيمة تجاوزت 103 مليارات ريال، والطائف بنسبة ارتفاع 9.6% بقيمة تجاوزت 108 ملايين ريال.

وأظهر التقرير انخفاضا في الصفقات العقارية لدى كتابات العدل بمكة المكرمة بنسبة 43.4% وتجاوزت قيمتها الإجمالية 1.7 مليار ريال، والدمام بنسبة 48.6% بقيمة 344 مليون ريال، وحائل بنسبة تراجع 17% بقيمة 59 مليون ريال، وحفر الباطن بنسبة 34.6%، وبقيمة إجمالية بلغت 32 مليون ريال، والبكيرية بنسبة 32.3% بقيمة 6 ملايين ريال، وعنيزة بنسبة 38.2% بقيمة 37 مليون ريال.