"ميفك كابيتال" توزع أرباح صندوق الدخل العقاري

أقرت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي "ميفك كابيتال" إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة والمرخصة من هيئة السوق المالية، توزيع عائد "صندوق (ميفك) المُدر للدخل العقاري" المعتمد من قبل الهيئة الشرعية، بنسبة بلغت 8% من صافي الاستثمار وذلك للعام الثاني على التوالي.

وأوضح إبراهيم الحديثي، العضو المنتدب لشركة ميفك كابيتال أن صندوق ميفك المدر للدخل العقاري، هو صندوق استثمار عقاري شبه مقفل، تقوم استراتيجيته على الاستحواذ على عقارات مدرة للدخل، مما يتيح للمشترك إمكانية المشاركة من خلال الصندوق بشراء عقارات قائمة ذات عوائد سنوية، مع وجود استراتيجيات مدروسة للتخارج لكل عقار يتم الاستحواذ عليه خلال مدة الصندوق.

وأضاف أن هذه الاستراتيجيات ساعدت الصندوق على تحقيق أهدافه بتحقيق عائد سنوي صافٍ للمستثمرين يتجاوز ما تحققه كثير من الأصول الموجودة في السوق العقاري.