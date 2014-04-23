أبوظبي: تسليم مشروع "بوابة الشرق" خلال الربع الأخير

قال وائل الشعري رئيس القطاع التجاري في شركة بني ياس للتطوير العقاري في أبوظبي إن الشركة تعتزم تسليم المرحلة الثانية من "بوابة الشرق" بمنطقة بني ياس خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأشار إلى تحسن المناخ الاستثماري بأبوظبي، وتعافي السوق العقاري ونموه بنسبة 10%، مشيرا إلى أن أسعار شراء وتأجير العقارات في الإمارات عموماً، وأبوظبي على وجه الخصوص، وصلت إلى مستويات الزيادة الطبيعية، وفقا لصحيفة "البيان".

وقال على هامش مشاركة الشركة في معرض سيتي سكيب يوم أمس الثلاثاء، إن التكلفة الاستثمارية للمشروع تقدر بنحو 3 مليارات درهم،

ويتضمن المشروع 3 مراحل رئيسية تضم 343 فيلاّ ومباني سكنية عديدة، وتضم المرحلة الأولى 56 فيلا وثلاثة مبان سكنية، ويتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية نهاية العام المقبل.

ولفت الشعري إلى أن مشروع بوابة الشرق يعد أحد أكبر مشاريع الإسكان في أبوظبي والمناطق الخارجية للمدينة، مؤكدا في الوقت نفسه أن نسبة الاشغال في المول التجاري التابع للمشروع بلغت 80%، وأن الشركة تعتزم طرح نحو 570 وحدة سكنية للراغبين في التأجير.

وأفاد أنه تم تسليم 129 فيلا حتى الآن، وتروج الشركة من خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب لـ13 بناية سكنية تحتوي على 570 وحدة سكنية، مؤكداً أن الشركة قامت ببيع 153 وحدة سكنية من الفلل الأندلسية التي تضمها المرحلة الثالثة من المشروع.