صرف مستحقات مساهمي "الرابية" في السعودية

دعت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة، مساهمي "مخطط الرابية بالدوادمي" التابعة لشركة صالح المحيميد للتطوير والاستثمار الصناعي إلى مراجعة إدارة المساهمة في الشركة لاستلام الشيكات التي صدرت بأسماء المساهمين بعد أن تم الانتهاء من الإجراءات المحاسبية والقانونية لصرف مستحقاتهم.

وأعلنت اللجنة اكتمال صرف المبالغ المتبقية من رؤوس أموال المساهمين بقيمة إجمالية 18,176,417 مليون ريال، والتي تمثل 78% من حقوق المساهمين البالغ عددهم 145 مساهماً، بعد تسليم المساهمين دفعة أولى من قيمة رأس المال البالغة نسبتها 22%، مشيرة إلى أنه سيتم صرف أرباح المساهمين بعد الانتهاء من إفراغ الصك، ويمكن للجميع زيارة موقع اللجنة الإلكتروني http://e.mci.gov.sa/ces/ للاطلاع على تفاصيل المساهمة وإجراءات صرف المستحقات.

من جهة أخرى، حذرت اللجنة من شراء أي قطعة في مخطط مساهمة أرض الحسينية بمكة المكرمة العائدة لموسى بن عبيد الحربي، التي تنظرها اللجنة حاليا ويتم العمل على استكمال الجوانب النظامية والمحاسبية لتصفية المساهمة.

يذكر أن اللجنة ستعلن قريبا موعد بدء صرف حقوق المساهمين في مساهمة برج بكة المتمثلة في رأس المال والأرباح، ويتوقع أن تحقق نسبة عالية من الأرباح عطفا على سعر البيع الذي بلغ أكثر من 127 مليون ريال.