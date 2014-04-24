"مبادلة" ترسي عقوداً لإنشاء 4 جسور وفندق في أبوظبي

أرست شركة المبادلة للتنمية الإماراتية مجموعة عقود لإنشاء عدد من الجسور الجديدة ولتصميم وبناء فندق "فورسيزونز"، وذلك في جزيرة المارية، منطقة الأعمال المركزية الجديدة في أبوظبي.

وتأتي ترسية هذه العقود خلال انطلاق المرحلة المقبلة من النمو في جزيرة المارية، المركز العمراني المتنامي، حيث أرست مبادلة عقداً على شركة "سيكس كونستركت" المحدودة لتصميم وبناء 4 جسور جديدة، من شأنها تسهيل الوصول إلى الجزيرة وحركة النقل مع العاصمة كجزء من نظام المواصلات المتكامل في جزيرة المارية، ومن المتوقع البدء بالعمل على إنشاء هذه الجسور الجديدة في الربع الثاني من العام الجاري، 2014، حيث ستتصل الجزيرة بمنطقة الزاهية من جهة الغرب، وبجزيرة الريم من جهة الشرق.

وسيتم إنشاء هذه الجسور، المقرر اكتمال بنائها عام 2016، باستخدام منهجية خاصة للبناء في المناطق البحرية بغية الحفاظ على الحياة البحرية، ونوعية المياه والنظم البيئية المحيطة بجزيرة المارية، وذلك بدعم من هيئة البيئة - أبوظبي.

وسيشكل نظام الطرق بعد اكتماله في الجزيرة شبكة طرق ذات مستويين للتخفيف من مشكلة الازدحام المروري في الشوارع العلوية، وخلق بيئة حيوية، وجذابة، وملائمة للمشاة.

