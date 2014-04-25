بدء إنشاء "مدينة مصدر" في أبوظبي بطاقة 40 ألف نسمة

كشف مسؤول إماراتي عن بدء تصميم المرحلة الأولى من "مدينة مصدر" في المنطقة الحرة في أبوظبي، والتي ستستوعب عند اكتمال كل مراحلها 40 ألف نسمة، مشيراً إلى أن منشآت المدينة ستوفر 50% من معدلات الطاقة السائدة حالياً، و40% من معدلات المياه المستخدمة حالياً.

وقال أحمد باقحوم، مدير إدارة المنطقة الحرة بـ"مدينة مصدر" (أول مدينة على مستوى العالم خالية من انبعاثات الكربون والنفايات والسيارات) إنه من المتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام الحالي والربع الأول من عام 2015 بدء تنفيذ المشروعات السكنية في المدينة، وكذلك مشروع فندق راقٍ، يضم نحو 250 غرفة، إضافة إلى إنشاء مدارس وجامعة أكاديمية، وفقاً لصحيفة البيان.

وتوقع أن يرتفع إجمالي عدد الشركات المسجلة في المنطقة الحرة للأعمال في مدينة مصدر إلى نحو 182 شركة بنهاية عام 2014 بنمو 40%، مقابل 130 شركة حالياً تعمل في مجالات الطاقة المتجددة والقطاعات المرتبطة بها والقطاعات التكنولوجية، مشيراً إلى أن 60% من هذه الشركات تندرج تحت فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما تمثل النسبة الباقية فئة مؤسسات قطاع الأعمال سواء المحلية أو الأخرى العالمية مثل "جنرال إلكتريك وسيمنز".

وأكد أن إدارة المنطقة الحرة تركز على استقطاب الشركات لتشجيع العنصر الإماراتي لتأسيس أعمال أو افتتاح فروع داخل المدينة، إذ تخصص "مصدر" حوافز تشجيعية للمواطنين، تشمل تخفيضات كبيرة في رسوم إصدار التراخيص وتجديدها، وزيادة عدد الأنشطة التجارية التي يمكن أن تزاولها شركات المواطنين بقيم رسوم مالية أقل عن غيرها.