إعمار العقارية تخص السعوديين بزيارة مدفوعة لمشاريعها

اختارت شركة إعمار العقارية، التي بنت أعلى برج في العالم (برج خليفة) زبائنها من السعودية، بفرصة تسويقية فريدة تتضمن منحهم تذكرة من السعودية إلى دبي على درجة رجال الأعمال إلى جانب إقامة مجانية ليلة واحدة في أحد الفنادق الفخمة التابعة للشركة مع تسديد الدفعة الأولى.

وقامت الشركة بحملة إعلانية تطلب من السعوديين التسجيل لهذه الرحلة الممتعة مشترطة أن يشتري الزائر وحدة سكنية لا تقل قيمتها عن مليوني درهم، وأن يكون الشراء مباشرة من دون تدخل وسطاء العقار، إلى جانب تسديد 30% من قيمة العقار.

وقالت الشركة في موقعها الإلكتروني، إنها خصصت وحدات مختارة من عدة مشاريع عقارية شهدت إقبالا كبيرا ونفادا لجميع المعروض منها، للمستثمرين السعوديين المشمولين بهذا العرض.

ودائما كانت شركة إعمار تقوم بالاحتفاظ ببعض الوحدات في كل مشروع من مشاريعها التي تطلقها، للقيام ببيعها لاحقا عبر عروض حصرية أو لنخبة مختارة، كما في هذا العرض الحالي الذي خصت به زبائنها من السعودية.

وحققت إعمار أرباحا قياسية للربع الأول من العام الحالي، بلغت 235 مليون دولار.