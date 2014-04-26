ميد: السعوديون يدفعون زيادة الاستثمار بعقارات دبي

استقبلت دبي في 2013 أكثر من 11 مليون نزيل فندقي، بزيادة 10.6% عن 2012، مع إيرادات مجمعة للمشغلين فاق إجماليها 21.8 مليار درهم للعام.

وقد تمكنت الإمارة من استدامة معدل الإشغال بنسبة 80% خلال العام، رغم دخول 12 فندقا جديدا بـأكثر من 400 غرفة فندقية إلى السوق.

وبحسب تقرير نشرته مجلة "ميد" يعود الفضل في قفزة عدد الزوار إلى ازدياد القادمين من السعودية، والصين وأستراليا، والأخيرة بسبب الربط بين طيران الإمارات وكوانتاس.

وقد استمر هذا الأداء في 2014، مع بقاء نسبة الإشغال عند 80% في الربع الأول من العام.

واعتبرت المجلة أن صناعة السفر والسياحة في دبي مرت بمرحلة تحول مذهلة خلال العقد الماضي، وهذا ما حققته الإمارة فعلا.

وانتقلت دبي من استقبال 5 ملايين قادم إلى المدينة في 2003، وحوالي 373 غرفة فندقية، أضافت في 2013 ما يربو على 11 مليون زائر، وضمت إلى جعبتها 612 مؤسسة فندقية موفرة 83979 غرفة.