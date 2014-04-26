4.6 مليون متر مربع لبناء مساكن للسعوديين بالمدينة

خصصت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، قطعة أرض مساحتها 4.669 مليون متر مربع، بمنطقة المدينة المنورة لوزارة الإسكان لإنشاء مبان سكنية للمواطنين.

جاء ذلك في قرار أصدره وزير الشؤون البلدية، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، متضمنا توجيه أمانة منطقة المدينة المنورة لاستكمال الإجراءات النظامية ومخاطبة كتابة العدل لإفراغ مساحة الأرض التي تم تخصيصها لإنشاء مشروع سكني.

وتقع القطعة المخصصة للبناء، على امتداد طريق الملك عبدالعزيز شرق المدينة المنورة، وجرى تسجيلها باسم أملاك الدولة لصالح وزارة الإسكان التي تلتزم بدورها بعمل مجسات للتربة قبل طلب الترخيص والشروع في البناء، وإجراء الدراسات الهيدرولوجية والهندسية للمحافظة على مجاري الأودية والسيول المارة بالقرب من الموقع بما يكفل حماية المنشآت بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية، حمد العمر، أن قرار تخصيص الأرض اللازمة لإقامة المشروع السكني بالمدينة المنورة يأتي امتداداً لجهود الوزارة في توفير احتياجات كافة الجهات الحكومية من الأراضي لإقامة المشاريع التنموية والخدمية في مجالات الإسكان والصحة والتعليم والأمن والرعاية الاجتماعية.