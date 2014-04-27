"الإسكان" السعودية تمتلك الأراضي لخفض أسعارها

قالت وزارة الإسكان السعودية إنها تعمل على امتلاك الأراضي بمساحات كبيرة، وذلك للمساهمة في خفض أسعارها بصورة كبيرة، في ظل ما تشهده المملكة من أزمة إسكان كبيرة.

ونقلت صحيفة "اليوم" السعودية عن نائب وزير الإسكان، عباس هادي، أن هذا الإجراء تسير عليه الوزارة منذ وقت طويل من أجل تقليص الارتفاعات الكبيرة التي طالت الأراضي الموجودة في مدن المملكة.

وقال هادي إن نجاح تلبية احتياجات المواطنين من المساكن لن يتم بالشراكات مع القطاع الخاص، موضحاً أنه تم الانتهاء من شراكات مع شركات عقارية لها باع طويل في المجال العقاري من خلال تطوير العديد من الأحياء، وبناء المساكن بأحجام مختلفة، وفقاً لما تطلبه الوزارة من اشتراطات.

جاء ذلك خلال ورشتي عمل تم تنظيمهما على هامش ملتقى وزارة الإسكان، على شح الأراضي في المدن الرئيسية للمملكة، والتي تشمل الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، بصورة كبيرة وواضحة جداً.

وإضافة إلى العاصمة الرياض ومدينتي الخبر والدمام بالمنطقة الشرقية، ومدينة جدة، تعد كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة أهم الأسواق السكنية في السعودية التي تعاني من أزمة إسكان كبيرة، بسبب نمو سريع للسكان، فيما تعمل وزارة الإسكان منذ العام 2011 على بناء 500 ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة.