"الرياض" للعقارات يطرح فرصاً استثمارية من 80 شركة

دشن وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي يوم أمس الأحد فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني الذي يستمر حتى يوم الأربعاء، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وبحضور كبير من قيادات ومسؤولي أبرز شركات التطوير والاستثمار العقاري السعودي والخليجي والبنوك وشركات التمويل.

واستهل الضويحي جولته في المعرض بزيارة جناح وزارة الإسكان، واطلع على ما يقدمه الجناح من استعراض للمشروعات الإسكانية ومحاور العمل التنظيمية من الاستراتيجية الوطنية للإسكان وبرنامج شبكة معلومات إيجار المساكن "إيجار" إلى جانب آلية الاستحقاق والأولوية.

وأكد الضويحي على أهمية الفعاليات الاقتصادية والإسكانية ودور القطاع الخاص في ضخ الوحدات السكنية المناسبة للمواطنين، مبيناً أن الإطار النظامي لقطاع الإسكان يعد أحد أهم دعائم بيئة النهوض بالقطاع، الذي يتسم بالتعددية بين أكثر من جهة حكومية وخاصة، مما يعزز الحاجة إلى التنسيق بينها، وتشكيل رؤية شاملة وموحدة لأدوار تلك الجهات.

وشهد المعرض مشاركات تغطي جميع صالات مركز المعارض، وتتمثل في عروض واسعة من مشاريع التطوير والاستثمار العقاري والإسكاني وبرامج التمويل المقدمة من البنوك والشركات العاملة في تمويل شراء المساكن والوحدات العقارية، إضافة إلى مشاركة شركات خليجية مهتمة بتسويق مشاريعها وخدماتها في السوق السعودي.

ويعد هذا الحدث العقاري السنوي الأكبر في المملكة، ويقدم كل عام إنجازات مختلف مشاريع وخدمات قطاع الاستثمار العقاري والبنكي والتمويلي في جميع مناطق المملكة، وتبرز من خلال العروض الكبيرة التي تتنافس فيها الشركات والمشاركون قوة وحيوية هذا القطاع وحجم استثماراته المتزايدة، خصوصاً في مشاريع الإسكان والتطوير العقاري، وكذلك البرامج الجديدة التي تقدمها البنوك والشركات المالية في مجال التمويل العقاري للأفراد والشركات.

يشار إلى أن المعرض نجح في استقطاب 80 شركة عقارية وبنكاً وشركة تمويل تقدم عروضها في أجنحة ضخمة تتناسب مع مشاريعها وبرامجها التمويلية.