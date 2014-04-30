إسكان السعودية تسلم دفعات من 81 ألف وحدة سكنية قريبا

ذكرت وزارة الإسكان أن هناك حوالي 81 ألف وحدة سكنية موزعة على 61 مشروعا في طور التنفيذ، مضيفة أن الكثير من تلك الوحدات سيتم تسليمها للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

وقالت الوزارة إن بعض وحدات السكن سيتم تسليمها قبيل رمضان المقبل، حيث سيتم البدء بتسليم الوحدات السكنية لمنطقة جازان خلال أقل من شهر، بعد أن قامت الوزارة بافتتاح موقع الدعم السكني لسكان جازان، كأولى المناطق في المملكة، وبعدها سيتم التسليم لباقي مناطق المملكة.

وبحسب صحيفة عكاظ، أوضحت الوزارة أن منطقة الرياض ينفذ فيها 10 مشاريع سكنية موزعة على 10 محافظات، تستوعب 11.620 وحدة سكنية، ومنطقة مكة المكرمة تنفذ فيها مشاريع في 4 محافظات، تستوعب 27.276 وحدة سكنية، والمنطقة الشرقية تنفذ فيها 9 مشاريع في 6 محافظات، تستوعب 17.561 وحدة سكنية، ومنطقة جازان 6 مشاريع لـ 6 محافظات، تستوعب 1.908 وحدة سكنية، ومنطقة القصيم 10مشاريع في 10 محافظات، تستوعب 1.521 وحدة سكنية، ومنطقة تبوك 4 مشاريع في 3 محافظات، تستوعب 5.236 وحدة سكنية، ومنطقة المدينة المنورة تنفذ فيها ثلاثة مشاريع لثلاث محافظات، تستوعب 3.450 وحدة سكنية.

وأضافت أن منطقة حائل فيها مشروعان في محافظتين، تستوعب 2.760 وحدة سكنية، ومنطقة الجوف تنفذ فيها ثلاثة مشاريع في محافظتين، تستوعب 1.158 وحدة سكنية، ومنطقة الحدود الشمالية مشاريع في ثلاث محافظات تستوعب 1.389 وحدة سكنية، ومنطقة عسير مشروعان في محافظتين، تستوعب 5.922 وحدة، ومنطقة الباحة مشروع واحد، يستوعب 115 وحدة، ومنطقة نجران مشروع واحد يستوعب 1.075 وحدة سكنية.