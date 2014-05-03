بنوك تقدم تمويلات عقارية حصرية بـ"سيتي سكيب" جدة

ينطلق غداً معرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري الخامس "سيتي سكيب جدة 2014"، بمركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات، برعاية الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة.

وقال الدكتور عبدالله بن محفوظ، رئيس مجلس إدارة شركة المعارض الوطنية، إن المعرض الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام، يأتي لاقتناص الفرص من التمويل الحكومي السخي لسوق الإسكان.

وأشار إلى أن حكومة المملكة، قررت زيادة الدعم المقدم للقطاع العقاري، من خلال تخصيص 250 مليار ريال لتشييد 500 ألف وحدة سكنية، فضلاً عن استثمار الحكومة البالغ 100 مليار ريال في مشاريع البنية التحتية والنقل العام.

وأشار إلى أن معرض سيتي سكيب جدة ارتفعت مساحته هذا العام بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، مع زيادة عدد الشركات التي تشارك للمرة الأولى، فضلاً عن مشاركة العديد من البنوك التي ستقدم عروض التمويل العقاري الحصرية لزوار المعرض.

بدوره، قال أحمد السنوسي، الرئيس التنفيذي لمشروع مركز الأمير سلطان الحضاري، إن المركز الذي سيتم تطويره شمال مدينة جدة بكلفة 15 مليار ريال، ومشروع بوابة مكة، سيشاركان بالمعرض.

ويعرض مركز الأمير سلطان على كبار المطورين العقاريين الفرص الاستثمارية المتوفرة لإنشاء مشاريع المركز، المختلفة التي تقدر كلفتها بحسب السنوسي، بحوالي 6 مليارات ريال.