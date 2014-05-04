مشاركة حكومية واسعة في معرض "سيتي سكيب جدة 2014"

قال عضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة لمعرض سيتي سكيب جدة الدكتور عبدالله بن محفوظ في مقابلة مع قناة "العربية"، إن فعاليات المعرض تشهد مشاركة حكومية واسعة تتقدمها مشاركة وزارة التجارة والصناعة التي تقدم شرحا لزوار المعرض حول شروط البيع على الخريطة.

وأضاف بن محفوظ أن حضور أمانة مكة وأمانة جدة ووزارة الإسكان السعودية لافتاً خلال معرض سيتي سكيب جدة، وهو ما يعطي بعداً مهماً للحدث.

وتوقع بن محفوظ أن يصل عدد المشاركين في معرض سيتي سكيب جدة الاقتصادي إلى نحو 15 ألف زائر متخصص في القطاع العقاري.

وأكد أن الشركات العقارية تعرض مشاريعها الجديدة بتوسعاتها المرتقبة.

وكان الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، محافظ جدة، قد افتتح الحدث العقاري الأبرز في المنطقة معرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري، "سيتي سكيب جدة 2014" بمشاركة عددٍ كبيرٍ من شركات التطوير العقاري المحلية والعالمية، والمستثمرين في هذا القطاع، والمسؤولين الحكوميين، وعدد من كبار صناع القرار، وذلك في مركز جدة للمنتديات والفعاليات وعلى مدى ثلاثة أيام، وسيتضمن المعرض ورش عمل قمة جدة العقارية التي تستمر يومي الرابع والخامس من مايو الجاري.