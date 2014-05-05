السعودية.. قيمة مؤشر العقار تجاوزت 5.5 مليار ريال

تراجع المؤشر العقاري الأسبوعي لدى وزارة العدل السعودية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 35.19% بقيمة تجاوزت 5.5 مليار ريال.

ورصد التقرير الصادر عن الوزارة ارتفاعاً في كتابات العدل بمكة المكرمة بنسبة 18.8% بقيمة تجاوزت 1.4 مليار ريال، والدمام بنسبة 25.9% بقيمة بلغت 42 مليونا، وتبوك بنسبة 44% بقيمة 92 مليونا، وجازان بنسبة 44.5% بقيمة 34 مليونا، وأبها بنسبة 84.5% بقيمة 78 مليونا.

وانخفض المؤشر العقاري في كتابات العدل بالرياض بنسبة 33.8% بقيمة تجاوزت 1.7 مليار ريال، وفي جدة بنسبة 64.3% بقيمة تجاوزت 2.4 مليار ريال، وبريدة بنسبة 73.7% بقيمة 151 مليونا، والمدينة المنورة بنسبة 34.6% بقيمة تجاوزت 868 مليونا، والأحساء بنسبة 29% بقيمة 947 مليونا.

كما سجل المؤشر العقاري انخفاضا بنسبة 35.19% بقيمة إجمالية للصفقات بلغت 5 مليارات و540 مليون ريال.