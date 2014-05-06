إطلاق مشروع مدينة متكاملة لـ15 ألف نسمة في جدة

استقبل معرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري "سيتي سكيب جدة 2014" المقام بجدة كبار المطورين والمهندسين والمستثمرين لعرض الفرص العقارية وما توفره حلول التمويل وتنامي الطفرة العمرانية وسبل الاستفادة من آثارها الاجتماعية وفوائدها الربحية.

وكشف المعرض في دورته الحالية عن مركز الأمير سلطان الحضاري الذي يعد مشروعاً متعدد الاستخدامات، ويجاور عدداً من المعالم الكبرى في مدينة جدة، من أهمها مدينة الملك عبدالله الرياضية شمال المدينة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي.

ويتضمن المركز مشروع المدينة الطبية، ومركزا ثقافيا كبيرا، ومدارس، وفنادق راقية وفللا سكنية ستكون عند انتهائها موطناً لإقامة 15,000 نسمة، ليعد المشروع حين اكتماله مجتمعاً قائماً بذاته من شأنه توسيع حدود مدينة جدة باتجاه الشمال.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز الأمير سلطان الحضري أحمد السنوسي في تصريح صحافي أن المركز سيرسي معايير جديدة للتطوير الحضري بمدينة جدة وسيحفز الأجيال القادمة على رفع تلك المعايير مرة أخرى، مشيراً إلى أن المخطط الرئيس للمركز يهدف لتجسيد الرؤية بتطوير مجتمعٍ صحيٍ، يمكن سكانه من فرص التعلم، والعمل، والمتعة في قلب جدة الجديد.

وركز الباحثون في ورش عمل معرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري بمشاركة شخصيات بارزة في صناعة العقار على تحليلات الخبراء المتعمقة لسوق الإسكان بمدينة جدة.