شروق: مشروع "جزيرة صير بونعير" بكلفة نصف مليار درهم

قالت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" إن مشروع "جزيرة صير بونعير" الذي تقدر تكلفته بنصف مليار درهم، سيكون من المشاريع العملاقة الصديقة للبيئة مضيفة أن المشروع يستقطب السياح والزائرين من داخل الإمارات وخارجها.

وبحسب "شروق"، من المقرر إنجاز المشروع في عام 2017، الذي سيتضمن فندقاً ومنتجعاً فاخراً فئة خمس نجوم، وشققاً فندقية، وفللاً فاخرة، وقرية للتخييم، ومسرحاً مفتوحاً، ومتحفاً، ومسجداً، ومركزاً تعليمياً، ومرفأً للسفن، ومطاراً، وعدداً من المتاجر ومجمعاً ترفيهياً.

وقال مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، خلال ملتقى السفر والسياحة المقام حاليا في دبي، إن المشروع يهدف إلى تحويل جزيرة صير بو نعير ذات الأهمية الحيوية إلى وجهة سياحية تقدم مزيجاً من عناصر الفخامة والرفاهية والراحة، وتوفر تجربة فريدة للسياح من حيث طبيعة المكان، والإحساس بنبض التراث، وتعكس في تصاميمها المعمارية التراث الثقافي للمنطقة وقلبها النابض بالحيوية والنشاط.

وسيمتد المشروع عند اكتماله على مساحة 37721 متراً مربعاً، ما يجعله أحد أبرز الوجهات السياحية في الشارقة والإمارات.

وأوضح السركال أن المشروع سيضم عند اكتماله فندقاً فاخراً مكوناً من قسمين، ويتضمن القسم الأول (الرئيسي) 60 جناحاً، يحتوي كل قسم منها على غرفة نوم واحدة، إلى جانب عدد من الشاليهات والمنازل الشاطئية فئة غرفة نوم واحدة.

أما القسم الثاني، فيتضمن 17 جناحاً وشاليهاً ومنزلاً فاخراً تقع على امتداد شاطئ السلاحف في الجزيرة، موزعة على 8 أجنحة فاخرة (ديلوكس) فئة غرفة نوم واحدة، و3 شاليهات بغرفة نوم واحدة، وستة منازل شاطئية فئة غرفتي نوم.

ويتضمن المشروع السياحي قرية سكنية تمتد على مساحة 9693 متراً مربعاً، وتحتوي على فيلتين من فئة غرفتي نوم، وعشر فلل فئة ثلاث غرف نوم، وأربع فلل فئة أربع غرف نوم، وفيلا واحدة لكبار الشخصيات.

وتضم القرية بالإضافة إلى الفلل 30 شقة، مركزاً للفعاليات يضم سكناً للطلبة يتكون من 22 شاليهاً، يحتوي كل منها على 6 أسرة لخدمة البرامج التعليمية المختلفة التي ستجري في الجزيرة.

