مسؤول "فورسيزونز": تأخرنا كثيرا في التواجد بدبي

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة منتجعات وفنادق "فور سيزونز" في الشرق الأوسط، سيمون كاسون إننا تأخرنا كثيرا في تواجدنا بإمارة دبي، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن التأخير كان مبررا.

وأكد في تصريح خاص لـ"العربية.نت" أن المجموعة لم تشأ أن تفتتح منتجعا لها بشكل سريع، حيث قمنا بدراسة السوق، سواء حاليا أو لاحقا، مشددا على أنهم كانوا يبحثون عن "لوكيشن ـ موقع" مناسب ومتميز بإطلالته، وهو ما تحقق لنا مؤخرا حيث استطعنا الحصول على أرض بمساحة كبيرة ساحلية في "جميرا بيتش"

وبين أن المجموعة كانت تفكر في التواجد منذ أكثر من 10 سنوات تقريبا، إلا أن التأخير كان بسبب الموقع.

وحول وجود المجموعة في إمارة دبي، قال إن هذه المدينة تعد اليوم من أهم الوجهات السياحية في العالم، ولولا وجود بنية قوية فيها لما فكرنا فيها، متوقعا مزيدا من النمو لدبي في ظل التخطيط الجيد من قبل القيادة، خصوصا بعد فوز الإمارة باستضافة حدث عالمي مثل أكسبو.

وأشار كاسون إلى أن السائح حينما يذهب إلى مدينة ويجد فيها 100 فندق يعتبرها من المدن التي تمنحه الكثير من الخيارات والجيدة، فكيف بدبي التي توفر أكثر من 700 فندق. مؤكدا أن دبي لم تحصد نجاحاتها بعد، بل إن هناك المزيد من النجاحات.

وكانت فنادق ومنتجعات فورسيزونز أعلنت عن افتتاح منتجع فورسيزونز دبي خلال الربع الأخير من عام ‬2014، مشيرة إلى أن المنتجع يتكون من خمسة طوابق بطاقة ‬237 غرفة، بما في ذلك ‬49 جناحاً.

من جهته، قال كاسون إن المساحات الخاصة بالمناسبات التي تطل على الشاطئ تشمل ‬600 متر مربع، وتتكون من قاعة وخمس غرف اجتماعات، فيما يضم المنتجع نادياً صحياً عالمياً، ومسابح داخلية وخارجية، وملاعب تنس ونادياً خاصاً بالشاطئ.

وأوضح أن قائمة الفنادق والمنتجعات التي يتم إنشاؤها حالياً تشمل فورسيزونز خليج البحرين وفورسيزونز الدار البيضاء المتوقع افتتاحهما في منتصف عام ‬2014، فضلاً عن مشروعات نشطة في مراحلها الأولية، تشمل فندق فورسيزونز أبوظبي على جزيرة المارية، ومنتجع فورسيزونز عمان، وفورسيزونز مدينة الكويت، وفورسيزونز جدة.

وأكد أن منطقة الشرق الأوسط تعد من أكثر المناطق نشاطاً في قطاع الضيافة، ومن المؤكد أن وجود فنادق في كل عاصمة من عواصم دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات القليلة المقبلة سيعزز وجودنا في السوق.