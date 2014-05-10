جميرا دبي تطلق مشاريع في 11 دولة بـ 8 مليارات درهم

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشاريع توسعية لمجموعة جميرا في 11 دولة بقيمة 8 مليارات درهم بهدف إضافة أكثر من 4300 غرفة فندقية لمحفظة المجموعة خلال السنوات الثلاث القادمة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الشيخ محمد بن راشد قوله إن الاستثمارات الإماراتية الخارجية ستشهد تسارعا خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن استراتيجية الإمارات الاستثمارية سترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي التوازن والتنويع والتوزيع الجغرافي الآمن بين شرق العالم وغربه.

ووجه محمد بن راشد بتركيز التوسعات الفندقية خلال الفترات القادمة في الأسواق الخليجية عبر كافة المدن الرئيسية بالإضافة للسوق الصينية وبعض دول شرق آسيا ذات النمو الثابت والمستقر.

وتدير مجموعة جميرا التابعة لدبي القابضة حاليا 22 فندقا في أكثر من 11 وجهة عالمية وتنوي المجموعة أن تضيف 19 فندقا جديدا إلى محفظتها خلال السنوات القليلة القادمة.