السلطان: مطالبات ضخمة لـ"أجيليتي" من دعاوى قضائية

قال طارق السلطان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أجيليتي" الكويتية، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن لدى الشركة "مطالبات ضخمة" على الحكومة الأميركية.

وأضاف أن الحصيلة المتوقعة من هذه المطالبات في عهدة القضاء، و"لم تدخل ضمن حساب الأرباح والخسائر في الشركة".

وارتفعت أرباح شركة "أجيليتي" الكويتية، خلال الربع الأول بنسبة 11%، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، لتبلغ 11.2 مليون دينار، ما يعادل 40 مليون دولار.

إلا أن الأرباح انخفضت بنسبة 10% عند المقارنة مع الربع الذي سبقه. وجاءت الأرباح الفصلية دون متوسط التوقعات البالغ 13 مليون دينار.

ويأتي نمو الأرباح بدعم من إيرادات شركات "أجيليتي" للبنية التحتية والخدمات العقارية، وذلك رغم انخفاض إيرادات الخدمات اللوجيستية خلال الفترة.

واعتبر سلطان أن توزيع 40% نقدا على المساهمين من أرباح العام الماضي خطوة إيجابية تعكس حصة مهمة من صافي التدفقات النقدية التي دخلت إلى ميزانية الشركة.