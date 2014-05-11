صحيفة: إنشاء 125 فندقاً في قطر قبل مونديال 2022

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم المشاريع العقارية المقترحة في قطر حتى عام 2022 كبير للغاية، حيث سيتم إنشاء قرابة 250 عقاراً لقطاع الضيافة، معظمها ستكون فنادق، تستوعب 90 ألف غرفة، وستبنى أيضاً 55 ألف غرفة في أنواع عقارية مختلفة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإنشاءات مرتبطة فقط بمونديال كأس العالم 2022.

ونوه التقرير بأنه من ضمن الخطط السياحية في قطر إنشاء 125 فندقاً قبل عام 2022، مشيراً إلى أن 85% من الغرف التي ستضيفها هذه الفنادق من فئة أربع وخمس نجوم، بحسب "الشرق" القطرية.

وأضاف التقرير أن التوقعات تشير إلى افتتاح 5 فنادق من فئة خمس نجوم خلال العام الحالي 2014.

ووفقا لتوقعات الهيئة العامة للسياحة في قطر، فإن عدد الغرف الفندقية في قطر سيقفز بحلول عام 2022 إلى قرابة 100 ألف غرفة، حيث ستضاف بمعدل سنوي إلى السوق ما بين 5 و6 آلاف غرفة فندقية حتى عام 2022.

ونوه التقرير بأن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عال خلال الأعوام الخمسة القادمة، مبيناً أن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء يزيد على 25 ألف وحدة، متوقعاً اكتمال إنشائها خلال العام 2016، مشيراً إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة، مثل لوسيل واللؤلؤة وطريق الشمال.

وبين التقرير أن مناطق طريق الشمال تشهد طلبا متزايدا على الأراضي الفضاء، وتشهد حركة عمرانية كبيرة في مناطق جديدة.