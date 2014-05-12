بدء إفراغ أراضي مدينة الفجر السكنية في حائل السعودية

أكد الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، الموافقة على البدء في إفراغ الأراضي وتسليم الصكوك الخاصة بالمواطنين الذين استفادوا من عروض بيع القطع السكنية في "حي الفجر" أول الأحياء المطورة في أرض الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل.

وتتواصل عمليات التطوير بحي الفجر، في عدد من الاستعمالات التجارية والسكنية والسياحية لتحقيق الاستثمار التنموي الأمثل.

واعتبر الأمير سعود أن التوجيه الملكي الكريم بالسماح ببدء تسليم الصكوك، يمثل ثقة غالية في خطط وبرامج مشروع تطوير أرض الهيئة باستثمار أصولها لتمكين الهيئة من تنفيذ خططها، ولمساندة مشاريع تطوير منطقة حائل وخدمة أبنائها، بما يعزز الدور التنموي للهيئة.

ودعا أمين عام الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل المكلف، المهندس إبراهيم البدران، المشترين لقطع الأراضي السكنية إلى استكمال الإجراءات اللازمة للإفراغ تمهيداً لإصدار صكوك أراضيهم، مشيراً إلى توجيهات بسرعة إنهاء إجراءات الإفراغ لتمكينهم من تشييد وبناء المساكن الخاصة بهم للاستعمالات السكنية.

يذكر أن الهيئة وبالتعاون مع كتابة العدل الأولى بحائل شرعت أولاً في إفراغ الأراضي المخصصة للخدمات المهمة، وأولها المساجد والكهرباء، إضافة إلى إفراغ صكوك القطع السكنية العائدة للمشترين الذين سددوا قيمة الشراء في المربع الأول لمخطط "حي الفجر" في أرض الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل.