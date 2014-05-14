وزير الإسكان السعودي يعتمد قروضاً بـ5.5 مليار ريال

وافق وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية في السعودية الدكتور شويش بن سعود الضويحي على إصدار دفعة قروض عقارية جديدة، تشتمل على تقديم (11.000) قرض لبناء (13.202) وحدات سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق، وبحسب أولوية تقديم القرض.

وبلغت قيمة هذه الدفعة أكثر من (5499) مليون ريال، وتمثل الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1435 /1436هـ.

وبين أن هذه الدفعة تم تمويلها من إيرادات الصندوق المتمثلة في تحصيل المبالغ المستحقة من القروض المصروفة للمواطنين ومن المبالغ المسددة عن تعويضات قروض المتوفين الذين تم إعفاؤهم وفق الآلية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين.

وأشاد الدكتور الضويحي بالدعم المستمر الذي يلقاه الصندوق من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين.

من جانبه، أكد مدير عام الصندوق المكلف المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي أنه سيتم خلال الأسبوع القادم إعلان أسماء من شملتهم هذه الدفعة ليتمكنوا بعد ذلك من مراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءاتهم واستلام قروضهم، موضحاً أنه طبقاً للائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني فإنه يلزم جميع من شملتهم هذه الدفعة المراجعة لاستلام قروضهم خلال مدة لا تزيد عن عام واحد من تاريخ صدور الموافقة على إقراضهم.