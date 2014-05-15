تدشين مشروعات بلدية بالطائف بنصف مليار ريال

من المنتظر أن يدشن الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، غداً، مقر اللجنة العليا لتطوير محافظة الطائف، كما يزور معرض مشروعات الأمانة الذي يضم العديد من الصور والمجسمات التوضيحية ومخططات المشروعات التنموية والتطويرية الجديدة الجاري العمل فيها حالياً، إضافة إلى المشروعات المستقبلية.

وأوضح أمين الطائف أمين اللجنة العليا، محمد المخرج، أن أمير المنطقة سيدشن ويؤسس لمشروعات تنموية لأمانة الطائف والبلديات المرتبطة بتكلفة تقارب نصف مليار ريال، تتمثل في 26 مشروعاً لأمانة المحافظة. وبين أن المشروعات المؤسس لها تتضمن 8 مشروعات هي: مقر أمانة اللجنة العليا لتطوير الطائف، وحديقة فرحة وطن، وجسر الجال، وشارع الحدائق، ومبنى بلدية بني سعد، وحدائق ومسطحات خضراء بالمويه، وإنشاء أسواق خضار ولحوم بالمويه.

وأفاد المهندس المخرج بأن أمير منطقة مكة المكرمة سيدشن 8 مشروعات بلدية تشمل حديقة الفيصلية بالحوية، وجسر الملك عبدالله (المزغدية)، ونفق تقاطع طريق الملك خالد مع طريق المطار (أمام مستشفى الأمير منصور)، وطريق الملك عبدالله، والموقع الإلكتروني للطائف عاصمة المصائف العربية، وتوسعة شارع الجيش، إضافة إلى موقع المرصد الحضري، وتوسعة وتحسين مدخل محافظة الخرمة (المرحلة الثانية).

كما سيقوم بوضع حجر الأساس لـ10 مشروعات بلدية جديدة تشمل ميدان المئوية، وحديقة شارع الحدائق، والطريق الدائري الأوسط، وحديقة الجزيرة، والمركز الحضاري بالقريع بني مالك، وملاعب ومساحات بحداد بني مالك، ومشروع المركز الحضاري بمحافظة تربه، ومبنى بلدية ظلم، وحديقة سد "عتمه" بمحافظة ميسان، وحديقة الدرب 3 بميسان.

وأفاد بأن الطائف تشهد حالياً تنفيذ أكثر من 50 مشروعاً بلدياً في مواقع متفرقة في المدينة والمراكز والقرى التابعة لها، وأن هناك مشروعات في طور الطرح والترسية، مشيراً إلى أن الطائف باتت ورشة عمل مفتوحة للمشروعات التنموية والتطويرية التي تتوالى في هذا العهد الزاهر، مؤكداً أن اللجنة العليا لتطوير الطائف التي شكلت بأمر ملكي كريم قطعت شوطاً طويلاً في أعمالها، مما يعكس اهتمام القيادة الحكيمة بهذه المدينة السياحية العريقة، ومواكبة النمو العمراني والسكاني.