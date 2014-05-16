مبيعات "إعمار" تصل لـ909 ملايين درهم بالربع الأول

قامت شركة إعمار العقارية في دبي ببيع عقارات تجاوزت قيمتها 909 ملايين درهم خلال الربع الأول من 2014، وفقاً لبينات مالية أفصحت عنها الشركة أمس.

وبحسب تلك البيانات، فقد باعت إعمار شققاً وأراضي وعقارات أخرى بقيمة 653 مليون درهم، بينما بلغت مبيعاتها من الفلل السكنية أكثر من 256 مليون درهم.

وبلغت إيرادات الضيافة 482.688 مليون درهم خلال الفترة ذاتها في حين بلغت إيرادات التأجير 863.438 مليون درهم ليصبح إجمالي إيرادات الشركة أكثر من 2.2 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2014، وطبقاً لقراءة البيان الاقتصادي فقد تراجعت تكلفة إيرادات المبيعات والضيافة والتأجير إلى نحو 815 مليون درهم، مقارنة بنحو 993 مليون درهم، فيما زادت إيرادات بيع الشقق والوحدات التجارية والأراضي 2.9% على أساس سنوي إلى 653 مليون درهم.

وكانت إعمار أعلنت في أبريل عن زيادة 55% في صافي ربح الربع الأول بفضل نمو إيرادات مراكز التسوق والفنادق. ونوعت إعمار العقارية محفظة أنشطتها متجاوزة بيع العقارات تطبيقاً لاستراتيجية ذكية وضعتها لتفادي تحديات الأزمة المالية العالمية فسجلت نتائج باهرة في قطاعات الضيافة والتسوق والترفيه.

وتنوي الشركة بيع 25% من مجموعة مراكز التسوق عن طريق طرحها للاكتتاب العام في موعد لم تحدده، لكنها أكدت أنه سيكون خلال العام الجاري.

وأطلقت "إعمار" 11 مشروعا عقاريا تقريباً، وبلغ إجمالي عدد الوحدات التي طرحتها للجمهور منذ بداية العام الجاري 2014 نحو 2592 وحدة. ولاقت هذه المشاريع استجابة كبيرة من المستثمرين المحليين والدوليين.