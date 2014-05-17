الإسكان السعودية تعتزم سحب 3 مشاريع من متعثرين

تعتزم وزارة الإسكان السعودية سحب 3 مشاريع متعثرة في القصيم من مقاوليها، لتعيد ترسيتها وتنفيذها على حساب المقاول المتعثر، وفق الأنظمة المعمول بها.

وقال محمد الغوينم مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الإسكان، إن مشروع إسكان بريدة جرى تسليمه بعدد 381 وحدة سكنية، مشيراً إلى عدد آخر من المشاريع من بينها إسكان البكيرية وعدد وحداته 100 وحدة سكنية، وإسكان رياض الخبراء بعدد 92 وحدة سكنية، بحسب صحيفة عكاظ.

وعن مشروع إسكان حائل أكد الغوينم، عدم وجود أي معوقات في تنفيذ المشروع والتسليم في موعده المتوقع.

وانتهت وزارة الإسكان من تنفيذ 3 مشاريع بمنطقة جازان في الوقت المحدد والجودة المطلوبة في كل من محافظة صبيا: بعدد 261 وحدة سكنية، ومحافظة بيش بعدد 249 وحدة سكنية، وفي محافظة سامطة 162 وحدة سكنية.

ونجحت الوزارة، بحسب الغوينم، بتنفيذ مشروع إسكان ضاحية الملك عبدالله بعدد 604 وحدات سكنية بعد إلغاء جزء من الأرض التي عليها تعديات، إضافة إلى مشروع إسكان أبو عريش بعدد 193 وحدة سكنية.