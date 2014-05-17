تمويل وزارة الإسكان الإضافي للسعوديين ينطلق غداً

يدشن وزير الإسكان السعودي الدكتور شويش الضويحي، غداً الأحد، برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري والذي سيطبق بالتعاون مع البنوك السعودية وشركات التمويل والتطوير العقاري لتقديم تمويل إضافي للسعوديين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم.

ويساهم البرنامج في تمكين من تنطبق عليهم شروط التمويل، من شراء مساكن لهم ولأسرهم بكل يسر وسهولة.

وقال يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف، إن البرنامج يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي نص على ( قيام صندوق التنمية العقارية بوضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق).

وذكر أن الصندوق، وبمشاركة مع وزارة العدل ووزارة الإسكان ومؤسسة النقد، أكمل الإجراءات النظامية للبرنامج ووضع الأطر الشرعية له بصورة نهائية ليظهر نظام التمويل الإضافي بما يحقق الفائدة للمواطنين الذين حالت ظروفهم المادية دون تمكنهم من الاستفادة من قروضهم التي وافق عليها الصندوق منذ فترة سابقة.