تمويل السكن الإضافي سيكون متاحا لجميع مناطق السعودية

أكدت صحيفة الوطن السعودية أن برنامج التمويل الإضافي سيكون متاحاً لجميع المناطق السعودية ولن يقتصر على المناطق الثلاث الرئيسية فقط.

ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاقية التمويل الإضافي اليوم بين صندوق التنمية العقاري وشركات تمويل وتطوير عقاري وبنوك.

ومن بين شركات التمويل العقاري، "أملاك العالمية" و"دار التمليك" وDEUTSCHE الخليج للتمويل.

أما البنوك، فتشمل كلا من "الإنماء" و"الراجحي" و"السعودي الهولندي" و"الرياض" و"العربي الوطني" و"البلاد" و"الجزيرة" و"سامبا" و"الأهلي التجاري" و"الاستثمار" و"ساب".

قرر صندوق التنمية العقارية، الالتفات أخيرا، إلى سكان 10 من مناطق المملكة، لم تكن القروض العقارية البنكية متاحة لهم. وعلمت "الوطن" من مصدر وثيق الصلة، بأن "برنامج التمويل الإضافي" سيدخل اليوم في اتفاقيات مع 15 جهة تتنوع بين بنوك وشركات تمويل، لإتاحة الفرصة للمواطنين في غير المناطق الرئيسية (الرياض، الشرقية، جدة)، للاستفادة من القروض العقارية التي تقدم خارج إطار الدعم الحكومي المتعارف عليه.