إنشاء 483 وحدة سكنية في البحرين بتمويل كويتي

وقع ائتلاف شركتي "خالد علي الخرافي" للمقاولات ومجموعة "ناس" البحرينية يوم أمس الأحد مع وزارة الإسكان البحرينية عقداً بقيمة تبلغ نحو 19 مليون دينار بحريني لإنشاء 483 وحدة سكنية بتمويل كويتي، ضمن البرنامج الخليجي المتعلق بتخصيص 10 مليارات دولار للمملكة.

ووقع العقد من جانب الوزارة وزير الإسكان باسم الحمر، فيما وقع من جانب شركة الخرافي رئيس مجلس الإدارة وليد الخرافي، ومن شركة "ناس" رئيس مجلس إدارتها سمير ناس.

وقال الوزير الحمر لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" عقب توقيع العقد، إن هذا المشروع يقع في منطقة "الحد الشرقي" شمال مملكة البحرين، وهو من المشروعات الممولة من المنحة الكويتية ضمن البرنامج الخليجي في تخصيص مبلغ بقيمة 10 مليارات دولار إلى مملكة البحرين.

وأوضح أن المشروع يشمل بناء 483 وحدة سكنية مع بنيتها التحتية تنفذهما الشركتان على مدى 18 شهراً، مضيفاً أن هذا المشروع جزء ضمن مشروع إسكاني متكامل يشمل أربعة آلاف وحدة سكنية في المنطقة بقيمة 203 ملايين دينار بحريني بتمويل كويتي كامل.

وأضاف أن هذا المشروع يمثل المرحلة الأولى من المشروع الكبير، إذ شرعت الوزارة في أعمال الدفان البحري منذ نهاية عام 2011، معتبراً أن المشروع المتكامل هو أحد ابرز المشروعات الاستراتيجية التي تعول عليها الوزارة لتلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين.

من ناحيته، قال وليد الخرافي، إن هذا المشروع يمثل أول شراكة كويتية بحرينية لبناء مشروع إسكاني في المملكة بتمويل من الكويت ضمن حصتها في برنامج الدعم الخليجي لمملكة البحرين، معرباً عن سعادته بهذه الشراكة من أجل المساهمة في خطة المملكة بتوفير مشروعات إسكانية فيها.

وكان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أقر في عام 2011 تخصيص مبلغ 20 مليار دولار على مدى 10 سنوات، منها 10 مليارات دولار لتمويل مشروعات تنموية لمملكة البحرين و10 مليارات دولار أخرى لسلطنة عمان.