1.5 مليون متر مربع من الأراضي للإسكان بالسعودية

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز اليوم قراراً بتخصيص أرض مساحتها 1.952.254 متراً مربعاً بمحافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة لوزارة الإسكان لإنشاء وحدات سكنية للمواطنين.

وقال المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الشئون البلدية والقروية حمد العمر إن القرار يتضمن توجيه أمانة منطقة المدينة المنورة لاستكمال الإجراءات النظامية ومخاطبة كتابة العدل لإفراغ مساحة الأرض التي تم تخصيصها لإنشاء المشروع السكني، بقطعة الأرض الواقعة بمحافظة العلا، وتسجيلها باسم أملاك الدولة لصالح وزارة الإسكان.

وذكر أن وزارة الإسكان ستتولى بدورها عمل مجسات للتربة قبل طلب الترخيص والشروع في البناء، وكذلك عمل الدراسات الهيدرولوجية والهندسية للمحافظة على مجاري الأودية والسيول المارة بالقرب من الموقع بما يكفل حماية المنشآت بالتنسيق مع الجهات المعنية.