5.5 مليار ريال قروض الصندوق العقاري السعودي الجديدة

كشف صندوق التنمية العقارية السعودي عن دفعة جديدة من أسماء المواطنين الذين شملتهم الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1435/1436 والتي اعتمدها وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش الضويحي الأسبوع الماضي وبلغت قيمتها أكثر من 5499 مليون ريال.

وذكر الصندوق أن مدير عام الصندوق المكلف المهندس يوسف الزغيبي أهاب بجميع من شملتهم هذه الدفعة بمراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءاتهم واستلام قروضهم وفقاً للمواعيد المحددة لهم.

وأوضح الزغيبي أنه طبقاً للائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني فإنه يلزم جميع من شملتهم هذه الدفعة المراجعة لاستلام قروضهم خلال مدة لا تزيد عن عام واحد من تاريخ صدور الموافقة على إقراضهم.

ونشر موقع "صندوق التنمية العقارية" http://www.redf.gov.sa/ قائمة بأسماء المقترضين.

