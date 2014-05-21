3 مليارات درهم عقود إدارة المرافق في الإمارات بـ2014

ذكرت جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق "ميفما" أن قيمة عقود إدارة المرافق في الإمارات بلغت خلال العام الماضي نحو 3 مليارات درهم، متوقعة أن ترتفع قيمة العقود بنسبة 15% خلال 2014 لتصل إلى 3,5 مليار درهم.

وبحسب صحيفة الاتحاد، قال جمال لوتاه، رئيس مجلس إدارة الجمعية في تصريحات صحافية على هامش معرض إدارة المرافق "إف أم إكسبو 2014" إن الإمارات تستحوذ على نحو 37,7% من حجم سوق إدارة المرافق في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن الإمارات تتصدر قطاع إدارة المرافق خليجياً، حيث إن 40% من المنشآت في الدولة يتم إدارتها من قبل شركات متخصصة فيما تدار 60% من المباني من قبل الملاك، وذلك مقابل إدارة 10% من المباني من قبل شركات متخصصة في باقي دول الخليج.

ولفت لوتاه إلى أن جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق أجرت دراسة بالتعاون مع كريدو، لتقييم الإيرادات المالية التي يمكن جنيها جراء تزويد المباني القديمة بتقنيات موفرة للطاقة، حيث تبيّن أن بالإمكان استرداد75 % من أصل 3,6 مليار دولار في غضون عامين من خلال توفير ما يصل إلى 65% من تكاليف الطاقة والتبريد والمياه.

وأكد لوتاه أن فوز الإمارات باستضافة إكسبو 2020 أضاف زخما لقطاع إدارة المرافق في الدولة، وذلك من خلال التركيز على تبني معايير الاستدامة والتحول إلى توظيف التكنولوجيا في التعامل مع المباني والمنشآت في الدولة.