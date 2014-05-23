"مجموعة جميرا" توقع عقداً لبناء منتجع في موريشيوس

قامت مجموعة جميرا بتوقيع اتفاقية إدارة لتشغيل منتجع فاخر في موريشيوس يجري حالياً تطويره ومن المتوقع افتتاحه في عام 2018.

وبحسب صحيفة "الاتحاد"، يقع الفندق على مسافة 50 كيلومتراً من مطار "سير سيوسكار رامجولام" الدولي، ويمتد على مساحة 68,5 هكتار.

وسيضم المشروع مطاعم متنوعة ونادياً وحوضاً للسباحة ومرافق للاجتماعات والمؤتمرات ومرافق رياضية وصحية بالإضافة إلى مرافق الأطفال الترفيهية ونادٍ للمراهقين.

وقال جيرالد لوليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا: "نحن سعداء بهذه الخطوة وبتوسيع محفظتنا الدولية لتشمل جزيرة موريشيوس الجميلة، لدينا سجل حافل بتقديم أفضل الخدمات على مستوى الضيافة الفاخرة، إضافة إلى نجاحنا في إدارة اثنين من منتجعاتنا الاستوائية في جزر المالديف، لذا كلنا ثقة بأن المشروع الجديد في موريشيوس سيلقى الترحيب والإقبال من عملائنا".

وتدير مجموعة جميرا حالياً 22 فندقاً وشقة فندقية فاخرة بما فيها 11 منها في منطقة الخليج العربي، و8 في أوروبا وثلاثة في آسيا. إضافة إلى 17 مشروعاً فندقياً قيد التطوير في مناطق مختلفة حول العالم.

وتقوم مجموعة جميرا أيضاً بإدارة عدة علامات تجارية فريدة ومتنوعة بما فيها "جميرا ليفينغ" والمتخصصة في إدارة المنشآت السكنية، و"تاليس سبا"، و"جميرا للمطاعم"، وحديقة الألعاب المائية "وايلد وادي"، و"أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة"، وبرنامج ولاء العملاء العالمي "سيريوس".