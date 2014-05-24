اكتمال الهيكل الخرساني لأحدث منتجع بنخلة جميرا

نجحت «العصيمي للاستثمارات العقارية» الكويتية في الوصول بأعمال الهيكل الخرساني في مشروع المنتجع السياحي والسكني الذي تطوّره في هلال نخلة جميرا إلى 93%، لتختزل بذلك شهرين من زمن الإنجاز في أحدث أيقونة سياحية في النخلة يتكلف تشييدها ملياري درهم.

وقال جاسم العبودي نائب رئيس مجلس إدارة العصيمي للاستثمارات العقارية الكويتية إن المشروع علامة فارقة في سجل إنجازات الشركة، لافتاً إلى أن منتجع وشقق الشاطئ يقع في أفضل المواقع الاستراتيجية ضمن هلال «النخلة جميرا» بحسب صحيفة البيان.

ويجمع المشروع بين العصيمي للاستثمارات العقارية الكويتية و«خطيب وعلمي للاستشارات الهندسية» و«أوميس للمقاولات»، إذ وقعت منتصف العام الماضي عقد الاستشاري وأعمال البناء في مشروع منتجع وشقق الشاطئ الواقع شرقي فندق أتلانتس على هلال نخلة جميرا المشروع العملاق الذي طورته نخيل.

وأكد العبودي حرص أطراف العقد من مطور واستشاري ومقاول على أن ينجز المشروع بأعلى المواصفات العالمية إن لم يتفوق عليها وبما يتماشى مع الرؤية الثاقبة التي خطها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمواصلة العمل الدؤوب وإيجاد الأفكار النوعية والمشاريع التطويرية باتجاه التنمية المستدامة.