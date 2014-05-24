حل مساهمات العقار يخفض أسعار الأراضي 40% بالسعودية

أكد عقاريون أن قرار المجلس الأعلى للقضاء السعودي الذي ينص على تفريغ ما يكفي من القضاة من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية المتعثرة، خطوة من شأنها الفصل في هذه القضايا وسرعة إعطاء المساهمين حقوقهم وإيصالها لهم.

وقال الخبير العقاري مشعل الخرس أن تفعيل هذا القرار سيعمل على توفير أراضٍ سكنية مطورة للمواطنين وخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 40%.

وأشار إلى أن مجموعة الخرس تمكنت خلال الفترة الماضية، ومن خلال التنسيق مع لجنة حل المساهمات العقارية المتعثرة في وزارة التجارة من تصفية عدد من المساهمات.

من جانبه أشار نائب رئيس غرفة الأحساء ورئيس اللجنة العقارية المهندس خالد بن سعود الصالح إلى أن توجه المجلس الأعلى للقضاء لتفريغ مجموعة من القضاة للبت في تلك المساهمات سوف يسهم في تصفيتها، مما يترتب عليه رد حقوق وأموال المساهمين، بحسب صحيفة الشرق السعودية.

من جهته أكد إبراهيم الدوسري أن هذا القرار سيكون له دور كبير في تذليل الصعوبات التي عانت منها لجنة المساهمات في الوزارة، وسوف يعمل على حل المشكلات والمعوّقات التي تعترض إنهاء مثل هذه القضايا بالوجه الشرعي والنظامي وتسريع وتيرة العمل على الفصل فيها.