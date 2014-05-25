مزاد لمساهمات عقار بالسعودية يبدأ بـ50 مليون ريال

تقيم لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة مزادين علنيين لبيع مزرعتين لمساهمة صلاح النفيسي (تمور المملكة)، ومخطط مساهمة شلالة التابعة لمؤسسة بدر التجارية يومي الثلاثاء والخميس القادمين، تمهيداً لتصفية تلك المساهمات المتعثرة ورد الحقوق لأصحابها.

وأكملت اللجنة جميع الترتيبات اللازمة لإنجاح المزاد العلني لبيع المزرعتين من ممتلكات مساهمة "تمور المملكة" الذي سيقام في محافظة البدائع بمشاركة قاضي التنفيذ بالحكمة العامة بالبدائع عصر يوم الثلاثاء بقاعة فندق موفنبيك بريدة، فيما سيقام مزاد مخطط شلالة بالرياض لبيع 106 قطع متعددة الاستخدامات سكنية وتجارية عصر الخميس في قاعة الخزامى بمدينة الرياض.

واشترطت اللجنة للدخول في المزايدة على شراء مزرعة ومصنع تمور المملكة ومزرعة الصلاحية تقديم شيك بقيمة 50 مليون ريال باسم اللجنة، وعن رسوم المزاد يحرر شيك من المشتري بنسبة 90% من القيمة الإجمالية وتستكمل النسبة المتبقية 10% عن الإفراغ.

شروط المزاد

ويشترط للدخول في المزاد كذلك حضور المشتري شخصياً أو الوكيل الشرعي، كما سيدفع المشتري قيمة السعي 2,5% عند رسوم المزاد، في حين اشترط للمزايدة على شراء أرض مساهمة شلالة دفع90% من قيمة الأرض باسم اللجنة عند رسو المزاد على المشتري وشيكاً بقيمة السعي 2,5%، ويتم دفع باقي القيمة للجنة عند الإفراغ، بشرط حضور المشتري شخصياً أو الوكيل الشرعي.

ودعت اللجنة المستثمرين والراغبين في دخول مزاد تمور المملكة للاطلاع على تفاصيل ومعلومات المزارع والمصنع والفروع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمسوق العقاري للمزاد شركة "ستشري 21", حيث يشمل المزاد بيع أصول المزارع والموجودات الثابتة والمنقولة للمزارع والمصنع وفروع معارض تمور المملكة في تسع مدن (الرياض – مكة ــ الجبيل ــ خميس مشيط ــ جدة ــ نجران ــ أبها ــ الدمام ـ تبوك)، علماً بأن المساحة الإجمالية للمزرعتين (تمور المملكة) و(الصلاحية) يبلغ أكثر من 5.6 مليون متر مربع.

يُذكر أن اللجنة كانت قد صرفت جزءاً من مستحقات مساهمي "تمور المملكة" ما نسبته 75% الشهر الماضي، بعد أن أتمت بيع أرض مكة في جدة بنجاح وبعائد جيد للمساهمين، بينما أرض شلالة قد اعتمدت من قبل أمانة منطقة الرياض برقم 3289 موزعة على 106 قطع لأراضٍ سكنية وتجارية.