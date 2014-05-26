السعودية: 9.3 مليار ريال تداولات العقار بأسبوع

شهد المؤشر العقاري في السعودية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي بنسبة 20.25%، إذ سجل المؤشر صفقات عقارية تجاوزت قيمتها 9.3 مليار ريال.

وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل خلال الأسبوع الماضي ارتفاعاً في كتابات العدل بالمدينة المنورة بنسبة 36.56% بقيمة تجاوزت 1.1 مليار ريال، وفي الدمام بنسبة ارتفاع 29.5% بقيمة تجاوزت 747 مليونا, وجازان بنسبة 236% بقيمة بلغت 59 مليون ريال, وفي تبوك بنسبة 2.57% بقيمة 78 مليونا، وحائل بنسبة 47.64% بقيمة تجاوزت 112 مليون ريال .

وشهد المؤشر العقاري انخفاضاً في كتابات العدل الأولى بالرياض بنسبة 18.36% بقيمة تجاوزت 1.7 مليار, وفي مكة المكرمة بنسبة 6.08% بقيمة تجاوزت 2 مليار ريال، وجدة بنسبة تراجع 23.38% بقيمة تجاوزت 1.5 مليار, وبريدة بنسبة 3.17% بقيمة بلغت 195 مليونا، والأحساء بنسبة 27.13% بقيمة تجاوزت 92 مليون ريال.