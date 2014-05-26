غلاء عقارات هونغ كونغ يحفز الصينين للاستثمار بدبي

نجحت عقارات دبي في جذب أعداد كبيرة من المستثمرين الصينيين مع ارتفاع أسعار العقارات في هونغ كونغ في السنوات الأخيرة، برغم ارتفاع أسعار العقارات في دبي أيضا في الفترة الأخيرة.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن صحيفة الشعب اليومية الصينية أن شركات التطوير العقاري الرئيسة في دبي مثل نخيل، التي طورت جزر جميرا، تستخدم موظفين يتحدثون اللغة الصينية لمواجهة الأعداد الكبيرة من المستثمرين الصينيين المتدفقين للاستثمار في قطاع العقارات في دبي.

وأضافت الصحيفة أن سوق العقارات في دبي أحدث نقاط الجذب الساخنة للمستثمرين الصينيين، الذين يرغبون في الاستثمار في الخارج. من جهة أخرى، كشفت القنصلية الصينية العامة في دبي أن هناك 270 ألف صيني يعيشون في الإمارات.

وقال هاي رونغ شياو وسيط العقارات في المدينة العالمية في دبي إن المستثمرين الصينيين يتدفقون على الشقق هناك. فيما أشار كريج بلمب رئيس قسم العقارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة جونغ لانغل لاسال إلى أن السوق العقاري في دبي أبعد ما يكون عن الأزمات كما هي الحال في هونغ كونغ وشانغهاي، رغم ارتفاع العقارات في دبي طوال العام الماضي وبداية العام الجاري.