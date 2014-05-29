إسكان "مطار الرياض" يوفر شققاً سكنية لمتوسطي الدخل

كشف مسؤول في وزارة الإسكان السعودية أن الوزارة ستطرح قريبا شققا سكنية، كجزء من مشروع إسكان مطار الرياض، وتسويقها على المواطنين المستحقين للدعم السكني من أهالي المدينة.

وأضاف أن المواطنين لهم حرية الاختيار بين الشقق المنفذة من المطورين العقاريين، أو الاستفادة من برامج الوزارة السكنية الأخرى، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وقال المهندس محمد الزميع، وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات: "إن الوزارة ستطرح قريبا جزءا من مشروع إسكان مطار الرياض كنموذج لآلية الشراكة مع القطاع الخاص، يتم من خلالها ترشيح مطورين عقاريين وفق ضوابط محددة، لتنفيذ نماذج شقق سكنية، وفق حد أدنى من المواصفات الفنية.

وأضاف أن هذه النماذج السكنية سيتم تسويقها على المواطنين المستحقين للدعم السكني، وسيكون للمواطن الحرية بين قبول أحد المطورين أو عدم ذلك.

وتابع أن كل مطور عقاري سيتكفل بتسويق منتجاته من الوحدات السكنية في المشروع، ويقتصر دور الوزارة على الدور التنظيمي والإشرافي، وهو ما سيدفع كل مطور لتقديم ميزات تنافسية وتسويق وحداته للمواطنين الراغبين في الاستفادة منها.

ويقع مشروع إسكان مطار الرياض شمال غرب مطار الملك خالد الدولي على امتداد طريق عثمان بن عفان، ومساحته خمسة ملايين متر مربع، ويضم المشروع نحو 5600 وحدة سكنية، وبدأ العمل فيه في شهر أبريل الماضي.